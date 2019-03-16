Пилоты учились управлять самолетом Boeing 737 Max на iPad – СМИ

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Многие пилоты самолетов Boeing 737 Max не были проинформированы о его особенностях и учились управлять им на планшете iPad. Такое заявление сделала американская газета The New York Times.

Как пишет издание, пилоты обычно часами выполняют тренировки на дорогих симуляторах, которые имитируют полет и обучают новым функциям. Профсоюзы пилотов из Southwest Airines и American Airines уже много раз требовали от Boeing создать симулятор конкретно для модели Max, но компания и Федеральное управление гражданской авиации США решили, что дополнительная подготовка пилотам не нужна.

Также газета сообщает, что группа пилотов, которая тестировала Boeing 737 Max, создала 13-страничное руководство об отличиях этой модели лайнера от модели-предшественника 737, однако в материалах не было упоминаний о новом программном обеспечении MCAS. Оно автоматически толкает нос самолета вниз при определенных обстоятельствах. Boeing пообещала исправить систему за несколько недель, без проведения дополнительной подготовки для пилотов.

На прошлой неделе пассажирский Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение спустя шесть минут после взлета. Он упал недалеко от города Дебре-Зейт. На борту было 157 человек, все люди погибли.



Разные страны мира после этой трагедии стали закрывать небо для лайнеров этой модели. Также многие авиакомпании приостановили использование этой модели самолетов, в том числе российский авиаперевозчик S7.