Системы ПВО уничтожили за ночь 90 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 17 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 38 дронов сбили над акваторией Азовского моря, 24 – над территорией Краснодарского края, 15 – над Крымом, семь – над Черным морем, по два беспилотника над Курской и Ростовской областями, а также еще по одному БПЛА над Брянской и Белгородской областями.

Кроме того, подразделения ПВО уничтожили управляемую ракету "Нептун-МД" над Азовским морем.

В результате массированной атаки БПЛА по Краснодарскому краю пострадала одна из местных жительниц. По данным местных властей, при падении обломков беспилотников в поселке Ильском Северского района были повреждены 12 домов.

В Ростовской области вражеские дроны были сбиты в Каменском районе. В результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле не выявили.