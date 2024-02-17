Крупный пожар на производстве в Ижевске полностью потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар в производственном здании в Ижевске полностью ликвидировали. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Пожар в Ижевске полностью ликвидирован", – отметило ведомство.

Возгорание началось в производственном здании в Ижевске в ночь на 17 февраля. Сначала площадь возгорания составляла 2,8 тысячи квадратных метров, однако затем она достигла 3,5 тысячи "квадратов".

По данным МЧС, в результате случившегося никто не пострадал. На месте возгорания работали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Позже открытое горение в здании было ликвидировано. Пожарные проводили проливку и разборку конструкций.

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