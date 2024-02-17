Пожарные локализовали возгорание в Ижевске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали крупное возгорание, которое произошло в одном из зданий в Ижевске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Тушение продолжается, пострадавших нет", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ижевске вспыхнул крупный пожар в одном из зданий. Первоначально площадь возгорания составляла 2,8 тысячи квадратных метров, однако позже она увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов".

На месте происшествия работают свыше 100 специалистов и 33 единицы техники МЧС.

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