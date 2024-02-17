17 февраля, 03:55Происшествия
Пожарные локализовали возгорание в Ижевске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные локализовали крупное возгорание, которое произошло в одном из зданий в Ижевске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"Тушение продолжается, пострадавших нет", – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Ижевске вспыхнул крупный пожар в одном из зданий. Первоначально площадь возгорания составляла 2,8 тысячи квадратных метров, однако позже она увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов".
На месте происшествия работают свыше 100 специалистов и 33 единицы техники МЧС.
СК по Москве организовал проверку после пожара во дворе "Известия Hall"
Читайте также
- Построившие горевший в Анапе дом предприниматели проходят подозреваемыми
- В Астрахани загорелась крыша жилого дома на площади 400 кв м