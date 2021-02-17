Продуктовый рынок горит в Самаре на 1,5 тыс кв метров

17 февраля, 20:38
Фото: 63.mchs.gov.ru
В Самаре возник пожар в торговом павильоне на продуктовом рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"В 18:39 московского времени поступило сообщение о пожаре на территории продуктового рынка по адресу Самара, улица Магистральная. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 500 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.
В тушении торгового павильона задействованы 46 человек и 15 единиц техники. Кроме того, к месту происшествия направлен пожарный поезд.
Накануне крупный пожар произошел на рынке в Волгограде. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров, с места происшествия спасатели эвакуировали 150 человек. Открытое горение удалось оперативно потушить, однако в результате ЧП один человек погиб.
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