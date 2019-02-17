Два человека погибли в результате конфликта на юго-востоке Москвы

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Два человека погибли в результате конфликта между работниками автомоечного комплекса на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайтеСК РФ.

Инцидент произошел утром 17 февраля у здания по Волгоградскому проспекту. Один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй мужчина скончался в больнице, сообщили следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Ранее сообщалось, что 18 человек задержаны для проверки после стрельбы в одном из московских кафе. По предварительной версии, конфликт возник на бытовой почве, в потасовке участвовали около 20 человек. На месте происшествия были обнаружены "следы применения травматического оружия".