Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Полиция задержала 18 человек после стрельбы на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрий Титов.

"В ходе пресечения противоправных действий, в соответствии с законом "О полиции" полицейским из табельного ПМ был произведен один выстрел вверх. Пострадавших от выстрела нет. В ОМВД России по району Печатники доставлены 18 граждан для проверки на причастность к совершению противоправных действий", – сказал он, передает Агентство "Москва".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В полиции также опровергли сообщения СМИ о том, что в конфликте со стрельбой участвовали около ста человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники задержали более 10 человек после конфликта со стрельбой на юго-востоке столицы. Отмечалось, что в результате инцидента один человек пострадал.

Конфликт произошел на Первой Курьяновской улице. На месте происшествия были обнаружены "следы применения травматического оружия". По информации некоторых СМИ, конфликт со стрельбой произошел около ресторана "Неолит". Группа мужчин ворвалась в заведение и заставила посетителей выйти на улицу. Отмечается, что злоумышленники якобы планировали напасть на владельца заведения Яшара Алиева.