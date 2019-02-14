Один человек пострадал в результате драки на юго-востоке Москвы

Один человек пострадал в результате конфликта на юго-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Как передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства, конфликт произошел на Первой Курьяновской улице. На месте происшествия обнаружены "следы применения травматического оружия".
Между тем. телеканал Москва 24 сообщает, что в результате конфликта в полицию будут доставлены более 10 человек.
По информации некоторых СМИ, конфликт со стрельбой произошел около ресторана "Неолит". Группа мужчин ворвалась в заведение и заставила посетителей выйти на улицу. Отмечается, что злоумышленники якобы планировали напасть на владельца заведения Яшара Алиева.
В настоящий момент на месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
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