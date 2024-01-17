Над Белгородом вновь сработала система ПВО, сбито несколько целей

Фото: министерство обороны РФ

Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала система противовоздушной обороны. Было сбито несколько воздушных целей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что, предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. В Белгородском районе было повреждено остекление в нескольких жилых домах.

Гладков отметил, что оперативные службы уже выехали на место происшествия. Более подробная информация по повреждениям уточняется.

В ночь на 17 января в Белгороде объявили ракетную опасность. Местных жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

Через некоторое время средства ПВО сбили вражеские беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. В результате произошедшего есть различные повреждения в жилом секторе. Также в одном из местных поселков отключилось электричество.

По данным Минобороны РФ, системы ПВО уничтожили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов