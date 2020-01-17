Водитель такси насмерть сбил двух человек на Киевском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль насмерть сбил двух человек на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

Как сообщили в ведомстве, водитель ВАЗ-2107 осуществлял буксировку автомобиля ВАЗ-2111. По неустановленной причине водители этих автомобилей на 26-м километре шоссе осуществили остановку на полосе общественного транспорта и вышли на проезжую часть.

"Водитель автомашины такси Kia следуя в попутном направлении при попытке объезда рейсового автобуса, следуя по полосе общественного транспорта, совершил наезд на находившихся на проезжей части троих человек – водителей остановившихся автомобилей и пассажира. В результате ДТП двое из них погибли и один пострадал", – заявили в пресс-службе организации.

Ранее в Москве автобус столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. ДТП произошло на улице Большой Очаковской на западе столицы. Известно, что пассажиры общественного транспорта не пострадали.

