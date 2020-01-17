Полиция задержала подозреваемых в нападении на таксиста в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на таксиста. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в столичном районе Перово. Двое пассажиров такси, угрожая водителю ножом, похитили у него 4 тысячи рублей и скрылись.

Сотрудники полиции смогли оперативно установить и разыскать подозреваемых в преступлении. Ими оказались двое безработных мужчин. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажира такси заставили перевести деньги на чужую банковскую карту, угрожая ему пистолетом.

В декабре минувшего года таксист избил и ограбил пассажирку в Пресненском районе. Пострадавшая рассказала, что во время поездки в такси водитель машины ударил ее по голове, отобрал около 100 тысяч рублей, после чего выгнал из машины и скрылся с места происшествия.

