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Общество

16:28

Жене футболиста Погребняка поступают угрозы

общество

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Супруге футблиста Павла Погребняка Марии угрожают в социальных сетях. Об этом информирует "News.ru".

Отмечается, что сообщения с угрозами поступают девушке в Instagram Direct. Неизвестный пишет нецензурные замечания и якобы угрожает обращением к главе Чечни Рамзану Кадырову.

"Поступают прямые угрозы нашей семье прикрываясь Рамзаном Ахматовичем Кадыровым", – написала Погребняк в соцсети.

Отмечается, что позднее девушка удалила свой пост.

Ранее Марию Погребняк бесцеремонно высадили из такси. Кроме того, водитель авто накричал на жену футболиста и вышвырнул из салона на дорогу ее вещи.

Жену футболиста Погребняка выгнали из такси

Жену футболиста Погребняка выгнали из такси

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