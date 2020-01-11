Жене футболиста Погребняка поступают угрозы

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Супруге футблиста Павла Погребняка Марии угрожают в социальных сетях. Об этом информирует "News.ru".
Отмечается, что сообщения с угрозами поступают девушке в Instagram Direct. Неизвестный пишет нецензурные замечания и якобы угрожает обращением к главе Чечни Рамзану Кадырову.
"Поступают прямые угрозы нашей семье прикрываясь Рамзаном Ахматовичем Кадыровым", – написала Погребняк в соцсети.
Отмечается, что позднее девушка удалила свой пост.
Ранее Марию Погребняк бесцеремонно высадили из такси. Кроме того, водитель авто накричал на жену футболиста и вышвырнул из салона на дорогу ее вещи.
Жену футболиста Погребняка выгнали из такси
Жену футболиста Погребняка выгнали из такси