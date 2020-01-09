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Общество

12:38

Агрегатор отключил от сервиса таксиста, выгнавшего из машины жену Погребняка

общество транспорт авто

Фото: соцсети

Агрегатор "Яндекс.Такси" отключил от сервиса водителя, который выгнал из машины жену футболиста Павла Погребняка Марию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на компанию.

Инцидент произошел накануне. Супруга футболиста опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлено произошедшее.

Так, водитель сначала привез женщину не по тому адресу, а затем отказался объезжать здание. После этого он начал кричать на девушку и бесцеремонно выгнал ее из машины. Кроме того, он выкинул на дорогу ее вещи.

"Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку", – сообщили в пресс-службе агрегатора.

Жену футболиста Погребняка выгнали из такси

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