Агрегатор отключил от сервиса таксиста, выгнавшего из машины жену Погребняка

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Агрегатор "Яндекс.Такси" отключил от сервиса водителя, который выгнал из машины жену футболиста Павла Погребняка Марию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на компанию.

Инцидент произошел накануне. Супруга футболиста опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлено произошедшее.

Так, водитель сначала привез женщину не по тому адресу, а затем отказался объезжать здание. После этого он начал кричать на девушку и бесцеремонно выгнал ее из машины. Кроме того, он выкинул на дорогу ее вещи.

"Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку", – сообщили в пресс-службе агрегатора.