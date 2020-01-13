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Москва 24

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Происшествия

11:19

Пассажир такси под дулом пистолета перевел деньги на карту злоумышленника

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве пассажира такси заставили перевести деньги на чужую банковскую карту, угрожая ему пистолетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

По информации полиции, 21-летний пострадавший вышел из бара в центре Москвы и сел в такси, в котором было двое мужчин. Один из пассажиров стал угрожать молодому человеку пистолетом. Он заставил его открыть мобильное приложение и перевести деньги на указанную банковскую карту. После этого юношу высадили из автомобиля.

Сотрудники полиции смогли оперативно установить и задержать подозреваемых в преступлении. У задержанных был обнаружен травматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящее время подозреваемые арестованы.

Ранее таксист избил и ограбил пассажирку в Пресненском районе Москвы. Пострадавшая рассказала, что во время поездки в такси водитель машины ударил ее по голове, отобрал около 100 тысяч рублей, после чего выгнал из машины и скрылся с места происшествия.

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