Очевидцы сообщают о прорыве трубы на северо-востоке Москвы

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Прорыв трубы произошел 17 января на улице Короленко. В итоге вода разлилась на огромной площади, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на очевидцев.

Затоплены оказались не только тротуары, но и проезжая часть. Отмечается, что сам прорыв произошел на дворовой территории. Именно оттуда вода мощным потоком разливается по всей улице.

Лестница, ведущая к жилым домам, превратилась в настоящий водопад, который из-за низкой температуры воздуха сложно преодолеть. Передвигаться пешком по тротуару также сложно, отмечают очевидцы.

Причина случившегося пока неизвестна. На место приехала машина с сотрудниками Мосводоканала. Специалисты решают проблему.