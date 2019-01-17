Какое наказание грозит блогеру за перекрытие Нового Арбата

Фото: телеканал Москва 24

17 января блогер Давид Манукян опубликовал в Instagram видео съемок клипа на Новом Арбате. На кадрах молодой человек и девушка идут по проезжей части, мешая движению транспорта.

Инцидентом сразу же заинтересовались в управлении ГИБДД по Москве. В отношении участников видео было начато административное расследование. При этом в Центре организации дорожного движения действия блогеров назвали "глупой выходкой ради привлечения внимания" и призвали правоохранительные органы не оставить ее без реакции.

По словам юристов, привлечь блогеров к уголовной ответственности, как призывал ЦОДД, будет довольно сложно. Адвокат Сергей Радько уверен в том, что максимальное наказание, которое грозит таким нарушителям, – административная ответственность.

"В кодексе об административных правонарушениях есть статья 20.18, которая называется "Блокирование транспортных коммуникаций". И вот организация блокирования и участие в этом мероприятии наказывается штрафом от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, ну или обязательными работами. Не думаю, что им грозит уголовное наказание. Вряд ли это можно признать незаконным митингом или шествием", – объяснил юрист.

Блогер перекрыл Новый Арбат для съемок ролика

В свою очередь, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков в беседе с порталом Москва 24 выразил мнение о том, что существующих мер наказания пока достаточно.

"У нас такие случаи уже были, штраф был 20 тысяч рублей. Нет ведь никаких проблем, если заранее киношники или кто-то еще с властями Москвы согласует все эти вопросы. Это же не так происходит, что блогеры едут на машине, вдруг решили остановиться и снимать клип. Это запланированная акция, которая вполне может быть согласована. Мое мнение: нужно посмотреть за этой ситуацией, насколько интернет-сообщество воспримет это административное наказание. Если отчаянные головы не одумаются, можно будет подумать об увеличении наказания", – прокомментировал депутат.

В середине октября 2018 года похожая ситуация произошла с женой депутата из Щелкова Оксаной Яковлевой. Девушка перекрыла две полосы на МКАД ради съемок клипа. По сообщениям СМИ, тогда в пробку попали несколько машин скорой помощи. Позже суд оштрафовал Оксану Яковлеву на 20 тысяч рублей.