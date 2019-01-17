Танцевавшими на Новом Арбате блогерами заинтересовалась ГИБДД

Фото: канал Москва 24

ГИБДД Москвы установила личности блогеров, перекрывших движение на Новом Арбате для съемок клипа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время проводится работа по установлению их местонахождения. Полиция начала административное расследование в отношении хулиганов.

В Центре организации дорожного движения назвали действия блогеров "глупой выходкой ради привлечения внимания" и призвали правоохранительные органы не оставить ее без внимания.

"Новый Арбат – одна из центральных улиц Москвы, по которой ежедневно проезжает большое количество автомобилей. Перекрытие даже одной полосы создает серьезный коллапс, из-за которого страдают и водители, и пассажиры наземного транспорта, и городские службы, такие как Скорая помощь, МЧС и другие", – заявили в ЦОДД.

Инцидент произошел 13 января в районе дома 15 на Новом Арбате. О нем сообщил блогер Давид Манукян (@dava_m), который опубликовал в своем Instagram видео съемок клипа на Новом Арбате. На кадрах молодой человек и девушка идут по проезжей части, мешая движению транспорта.

В середине октября 2018 года жена депутата из Щелкова перекрыла две полосы на МКАД ради съемок клипа.

