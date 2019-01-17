Пожар в гаражах на северо-востоке столицы ликвидирован

Пожар в гаражах в Северном Медведкове ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие 64 человека личного состава и 17 единиц спецтехники.

Огонь в строениях возник днем в четверг, 17 января. В одном из гаражей взорвался газовый баллон. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.