Пожар в гаражах в Северном Медведкове локализован

Пожарные локализовали возгорание на территории гаражей в Северном Медведкове. Пострадавших нет, сообщили в столичном главке МЧС.

Огонь охватил строения днем в четверг, 17 января. В одном из гаражей взорвался газовый баллон. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Для ликвидации происшествия создан штаб пожаротушения.