Взрыв прогремел в горящих гаражах на северо-востоке столицы

В горящем гараже на северо-востоке Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
Инцидент произошел на Полярной улице, дом 46, строение 6. По предварительной информации, площадь возгорания превысила 150 квадратных метров. При этом огонь стремительно распространяется по гаражному комплексу. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в одном из гаражей взорвался газовый баллон.
Для ликвидации ЧП создан штаб пожаротушения. К месту происшествия съезжается руководство столичного МЧС и стягиваются дополнительные силы пожарных.
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