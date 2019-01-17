Площадь пожара в гаражах на северо-востоке столицы увеличилась вдвое

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Площадь возгорания в гаражах, расположенных на территории столичного района Северное Медведково, увеличилась до 300 квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС.

Приехавшие на место спасатели работают с соблюдением правил охраны труда. К полыхающим постройкам на Полярном проезде также направлена лаборатория МЧС. Сведений о пострадавших пока нет.

Огонь охватил строения днем 17 января. Спустя некоторое время в одном из гаражей произошел взрыв газового баллона. Первоначально сообщалось, что площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Для ликвидации происшествия был создан штаб пожаротушения. В район ЧП съезжается руководство столичного МЧС. Туда же стягиваются дополнительные силы пожарных.

