16 декабря, 13:37Происшествия
Бастрыкин получил возбудить дело в Башкирии из-за видео с извинениями за фото с флагом
Фото: kremlin.ru
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание следственному управлению по Республике Башкортостан возбудить уголовное дело после того, как активисты экстремистской организации вынудили двух молодых людей извиняться в размещении в социальных сетях фотографии с флагом Российской империи. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.
Ранее в Сети появилось видео, на котором молодые люди извиняются за фотографию с флагом. Ведомство уточнило, что видео было сделано под угрозой насилия. В связи с этим Бастрыкин запросил доклад о возбуждении уголовного дела и первых результатах расследования, которое будет контролировать СК РФ.
В комитете по республике уже организована процессуальная проверка по инциденту.
Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в ТиНАО с участием девятилетнего ребенка.
Авария произошла 14 декабря. Женщина за рулем автомобиля Porsche, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и выехала на тротуар, сбив мальчика 2015 года рождения и его няню. От полученных ран ребенок скончался в одной из столичных больниц. Няню госпитализировали.
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