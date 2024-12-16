Бастрыкин получил возбудить дело в Башкирии из-за видео с извинениями за фото с флагом

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание следственному управлению по Республике Башкортостан возбудить уголовное дело после того, как активисты экстремистской организации вынудили двух молодых людей извиняться в размещении в социальных сетях фотографии с флагом Российской империи. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.

Ранее в Сети появилось видео, на котором молодые люди извиняются за фотографию с флагом. Ведомство уточнило, что видео было сделано под угрозой насилия. В связи с этим Бастрыкин запросил доклад о возбуждении уголовного дела и первых результатах расследования, которое будет контролировать СК РФ.

В комитете по республике уже организована процессуальная проверка по инциденту.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в ТиНАО с участием девятилетнего ребенка.

Авария произошла 14 декабря. Женщина за рулем автомобиля Porsche, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и выехала на тротуар, сбив мальчика 2015 года рождения и его няню. От полученных ран ребенок скончался в одной из столичных больниц. Няню госпитализировали.