Два БПЛА уничтожены над Брянской областью

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-кнале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО", – глава региона.

Накануне днем ПВО сбили в Грозном два беспилотника. Еще один упал на территории ОМОНа "Ахмат-Грозный". Пострадавших нет. В ответ на эту атаку ВКС России нанесли удары по объектам в Харькове. Уничтожены около 200 военнослужащих ВСУ.

До этого система ПВО отразила атаку дрона ВСУ над Туапсинским районом. Глава муниципалитета сообщил, что обошлось без пострадавших и разрушений.