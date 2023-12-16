Российская ПВО сбила еще шесть дронов над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще шесть беспилотников ВСУ были сбиты над территорией Крыма вечером 15 декабря. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"15 декабря в период с 23:00 до 23:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма", – указано в сообщении.

Шесть украинских беспилотников были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили над Крымом 26 беспилотников ВСУ. Украинская атака БПЛА проводилась в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени 15 декабря.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российская система ПВО уничтожила дрон над Севастополем. По его словам, повреждений инфраструктуры не выявили. Губернатор подчеркнул, что в городе продолжают контролировать обстановку.



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