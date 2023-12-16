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Российская ПВО сбила еще шесть дронов над Крымом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще шесть беспилотников ВСУ были сбиты над территорией Крыма вечером 15 декабря. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
"15 декабря в период с 23:00 до 23:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма", – указано в сообщении.
Шесть украинских беспилотников были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили над Крымом 26 беспилотников ВСУ. Украинская атака БПЛА проводилась в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени 15 декабря.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российская система ПВО уничтожила дрон над Севастополем. По его словам, повреждений инфраструктуры не выявили. Губернатор подчеркнул, что в городе продолжают контролировать обстановку.
Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике
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