Участник ДТП в Москве избил другого водителя и скрылся с места происшествия

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Драка произошла на Дмитровском шоссе после ДТП с участием двух машин. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным источника в правоохранительных органах, легковые автомобили столкнулись в районе дома 1, корпуса 1.

"В результате один из водителей избил другого, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении", – уточнил собеседник информагентства.

На данный момент по факту произошедшего ведется проверка. Информация о ДТП и драке передана в полицию.

Ранее сообщалось о крупном ДТП в районе Киевского шоссе. Грузовой автомобиль наехал на легковую машину, которая остановилась для поворота на съезде с трассы. В районе места аварии затруднено движение.

