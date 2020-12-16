Житель Подмосковья из ревности убил мужчину и бросил на свалке

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В Сергиево-Посадском городском округе задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве на почве ревности, сообщает пресс-служба управления СК России по Московской области.

По версии следствия, преступление было совершено 30 ноября 2020 года. 37-летний подозреваемый и потерпевший сидели в автомобиле, припаркованном на трассе. Между мужчинами произошла ссора на почве длительных неприязненных отношений и ревности. В ходе нее подозреваемый ударил своего оппонента ножом в область головы. Убедившись, что мужчина мертв, он замотал его тело в ковер и оставил на придорожной свалке.

О пропаже потерпевшего заявила его сожительница. Следователи установили, что к преступлению причастен местный житель. Его вызвали на допрос, где он признался в содеянном, рассказал обо всех обстоятельствах и мотивах убийства.

С участием фигуранта проведут проверку показаний на месте. Помимо этого, криминалисты с помощью специальной техники проведут дополнительный осмотр места происшествия, в том числе автомобиля подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта.

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