Мужчина получил перелом стопы из-за наезда девушки на самокате в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина получил травмы в результате наезда девушки на самокате в центре столицы, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МВД.

Отмечается, что инцидент произошел накануне возле дома 4 в Ордынском тупике. В результате наезда потерпевший получил закрытый перелом кости правой стопы.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Госдуме поддержали введение регламента езды на электросамокатах. Заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Афонский напомнил, что иногда средства индивидуальной мобильности, которые двигаются по дорогам, тротуарам, пешеходным дорогам и по велодорожкам, развивают скорость более 40 километров в час.