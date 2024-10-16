Мать двоих детей умерла после укуса домашнего хомяка в Испании

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Мать двоих детей, гражданка Колумбии, умерла в городе Вильярреале (Испания) после укуса домашнего хомяка, сообщает местная газета Mediterraneo.

Грызун укусил хозяйку за палец, после чего женщина с двумя детьми обратилась за медицинской помощью в больницу, на крыльце которой она потеряла сознание.

Медики провели сердечно-легочную реанимацию, но так и не смогли привести женщину в чувства. Предварительной причиной смерти названа сильная аллергическая реакция на укус грызуна, которая могла вызвать анафилактический шок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Детям женщины потребовалась помощь психологов.

Ранее в Волгоградской области женщина скончалась от бешенства после укуса своей домашней кошки. Она обратилась в местную больницу с подозрением на коронавирус, однако врачи диагностировали у нее бешенство и направили в инфекционную больницу.

Домашние животные могли заразиться бешенством от дикой лисы, которую периодически замечали во дворе дома.

