16 октября, 11:22
Мать двоих детей умерла после укуса домашнего хомяка в Испании
Фото: 123RF/paylessimages
Мать двоих детей, гражданка Колумбии, умерла в городе Вильярреале (Испания) после укуса домашнего хомяка, сообщает местная газета Mediterraneo.
Грызун укусил хозяйку за палец, после чего женщина с двумя детьми обратилась за медицинской помощью в больницу, на крыльце которой она потеряла сознание.
Медики провели сердечно-легочную реанимацию, но так и не смогли привести женщину в чувства. Предварительной причиной смерти названа сильная аллергическая реакция на укус грызуна, которая могла вызвать анафилактический шок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Детям женщины потребовалась помощь психологов.
Ранее в Волгоградской области женщина скончалась от бешенства после укуса своей домашней кошки. Она обратилась в местную больницу с подозрением на коронавирус, однако врачи диагностировали у нее бешенство и направили в инфекционную больницу.
Домашние животные могли заразиться бешенством от дикой лисы, которую периодически замечали во дворе дома.
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