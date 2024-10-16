Сценарист Золотарев: история дрейфовавшего 67 дней в море туриста достойна экранизации

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История дрейфовавшего 67 дней в море туриста заслуживает экранизации, считает сценарист сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарев. Об этом сообщает телеканал "360".

Сценарист признался, что рассматривает возможность создания кинокартины, в основе которой будет эта история.

Два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, отправились в плавание на катамаране "Байкат" от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив 9 августа. Спустя время связь с судном прервалась.

14 октября лодку нашли в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. В результате два человека погибли и лишь один мужчина остался жив. Пострадавший находится в шоковом состоянии. Он предположил, что у катамарана заглох мотор, из-за чего он стал неуправляем.

Позже мужчина рассказал, что его родной брат и племянник скончались из-за истощения, а он сам похудел на 50 килограммов.

