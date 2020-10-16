Полиция изъяла партию героина в Балашихе

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении наркотических средств в городском округе Балашиха. Возбуждено уголовное дело.

Как говорится на сайте "МВД Медиа", в результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители остановили 24-летнего мужчину.

При личном досмотре у него обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось 90 свертков с порошкообразным веществом.

По результатам химического исследования было установлено, что содержимое является наркотическим средством героин весом около 100 граммов.

Ранее полицейские уничтожили порядка тонны дикорастущей конопли в Подмосковье.