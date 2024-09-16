Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Сватово в ЛНР выросло до 11

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Число пострадавших из-за обстрела украинскими военными центра Сватово в ЛНР увеличилось до 11. Об этом в телеграм-канале сообщает правительство региона со ссылкой на региональный Минздрав.

В медучреждения с минно-взрывными травмами доставлены шесть мужчин, четыре женщины и 13-летняя девочка. Троих пострадавших направили на лечение в Старобельскую городскую больницу, остальные находятся в местной центральной больнице, говорится в публикации.

Ранее российские спецслужбы задержали украинку, проживающую в городе Рубежное, по подозрению в передаче ВСУ данных для последующего нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям ВС России. Как указали в УФСБ по ЛНР, женщина по своей инициативе передавала украинским военным разведданные. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".