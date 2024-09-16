Власти Курской области объявили об обязательной эвакуации в двух районах региона

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Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации ряда населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов региона, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Речь идет о поселениях, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. Также Смирнов призвал земляков отнестись к этому с пониманием и следовать всем рекомендациям силовиков.

"Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Оперштаб области ранее уже принимал решение об обязательной эвакуации жителей Глушковского района Курской области. Позднее были временно отселены жители рабочего поселка Глушково.

Тем временем бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Общие потери противника на этом направлении составили более 13 800 солдат и 115 танков.

