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16 сентября, 15:36

Происшествия

Власти Курской области объявили об обязательной эвакуации в двух районах региона

Фото: ТАСС/Татьяна Симоненкова

Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации ряда населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов региона, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Речь идет о поселениях, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. Также Смирнов призвал земляков отнестись к этому с пониманием и следовать всем рекомендациям силовиков.

"Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Оперштаб области ранее уже принимал решение об обязательной эвакуации жителей Глушковского района Курской области. Позднее были временно отселены жители рабочего поселка Глушково.

Тем временем бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Общие потери противника на этом направлении составили более 13 800 солдат и 115 танков.

Потери ВСУ на курском направлении составили более 300 военных за сутки

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