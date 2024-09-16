16 сентября, 12:38Происшествия
Камеры видеонаблюдения засняли человека, оставившего сумку перед взрывом у клуба в Кельне
Фото: 123RF/huettenhoelscher
Камеры видеонаблюдения засняли оставившего сумку перед взрывом у клуба в историческом центре Кельна, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на записи с видеокамер.
В материале издания отмечается, что человек в толстовке с капюшоном оставил сумку у входа в ночной клуб незадолго до происшествия.
О взрыве в Кельне стало известно утром 16 сентября. В СМИ сообщали, что ЧП произошло на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе. После взрыва полиция перекрыла район, где произошел инцидент.
Между тем в конце августа на территории предприятия по производству взрывчатых веществ оборонной компании Diehl Defence в Германии также произошел взрыв. В результате пострадали двое человек. По предварительной версии, причиной ЧП послужила некая производственная авария.