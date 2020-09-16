Футболисту Широкову не избирали подписку о невыезде – адвокат

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Адвокат экс-футболиста сборной РФ Романа Широкова Вадим Лялин заявил, что спортсмену не избирали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не знаю, почему распространяется ложная информация", – сказал защитник футболиста. При этом Вадим Лялин уточнил, что защита и футболист еще не ознакомились с материалами дела и подписки о невыезде сейчас не может быть.

В августе на московском стадионе академии "Спартака" Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее Широков извинился за этот инцидент.

15 сентября столичные полицейские возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). В результате игроку может грозить штраф до 40 тысяч рублей либо 480 часов обязательных работ, либо год исправительных работ или четыре месяца ареста.