Мать, оставившую младенца на лавочке в Подмосковье, доставили в полицию

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Полиция установила личность женщины, которая оставила свою новорожденную дочь на лавочке в городском округе Люберцы. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

"32-летняя местная жительница была доставлена в отдел полиции. Организована проверка, после которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – добавила Петрова.

Ранее в дежурную часть поступило сообщение о найденной новорожденной девочке на лавочке у дома на улице Поселок Калинина в городском округе Люберцы. По словам Татьяны Петровой, сейчас ребенок находится в медицинском учреждении.