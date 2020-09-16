В Подмосковье ищут мать найденного на лавочке младенца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полиция разыскивает мать, которая оставила новорожденного ребенка на лавочке в городском округе Люберцы, рассказала начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сообщение о найденной на лавочке новорожденной девочке на улице Поселок Калинина поступило в дежурную часть сегодня в 5:20", – пояснила она.

По словам Петровой, полиция устанавливает личность и местонахождение матери ребенка. Она также добавила, что младенец находится в медицинском учреждении.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обнаружения пяти младенцев в московской квартире, оставленных матерью. Соседи услышали детский плач и вызвали полицию. Приехавшие сотрудники экстренных служб обнаружили младенцев вместе с няней, которая была приезжей из стран Азии. Она не смогла рассказать, кто является родителями детей.

В Москве женщина оставила четверых детей в квартире без еды, отправившись на дачу на несколько дней. Их обнаружили, когда услышали крики о помощи.