Число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области достигло 9

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших в результате ЧП на заводе "Эластик" в Рязанской области увеличилось до девяти. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Кроме того, по уточненной информации, количество пострадавших возросло до 129 человек. Сотрудники МЧС спасли еще одного человека из-под завалов. Работы на месте продолжаются.

15 августа на заводе "Эластик" взорвался порох. Предварительно, во время детонации полностью разрушилось здание. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.

Пострадавшим уже оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. МЧС России направило дополнительную группировку из 100 человек на ликвидацию последствий ЧП.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.