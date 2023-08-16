17:16Происшествия
Число погибших при столкновениях в столице Ливии увеличилось до 55 – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Yousef Murad
Число погибших в результате столкновений вооруженных группировок в Триполи в Ливии увеличилось до 55 человек. Об этом сообщает Libya Al Ahrar со ссылкой на медиков.
"Число погибших в результате столкновений в Триполи возросло до 55, 146 ранены", – говорится в сообщении.
Ранее на фоне вооруженных столкновений в столице Ливии ввели режим чрезвычайного положения (ЧП). В свою очередь, замглавы правительства национального единства Рамадан Ахмед Бужин призвал к перемирию. Подобное позволило бы медикам получить доступ к пострадавшим.
До этого дипломатическое присутствие в Ливии восстановила Россия. Ранее страна покинула посольство из-за острой фазы противостояния в Ливии.
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