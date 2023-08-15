Власти Ливии ввели режим ЧП в районах вооруженных столкновений в Триполи

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Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии решило ввести режим чрезвычайного положения в районах вооруженных столкновений в Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на замглавы ПНЕ Рамадана Ахмеда Бужина.

"Мы объявляем чрезвычайное положение в районах столкновений и призываем к перемирию для обеспечения доступа медицинского персонала", – подчеркнул он.

До этого посол РФ в Ливии Айдар Аганин заявил, что Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в стране.

Дипломат напомнил, что летом 2014 года посольство РФ покинуло Ливию из-за острой фазы гражданского противостояния в стране. До момента возобновления работы в Ливии российское посольство осуществляло деятельность из Туниса.

В апреле 2023 года глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага выразил надежду на укрепление связей с Россией. Он заявил, что раскол исполнительной власти в Ливии сказывается на отношении многих стран к ливийскому вопросу, в том числе и России.

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