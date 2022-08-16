Три человека пострадали в ДТП с Mercedes-Benz на Садовом кольце

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три человека получили травмы в результате ДТП с такси и Mercedes-Benz на Садовом кольце в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Авария случилась ночью 16 августа на улице Зацепский Вал, дом 5. По предварительной информации, иномарка врезалась в такси, водитель которого ждал разрешающего сигнала светофора.

После столкновения водитель Mercedes наехал на мачту городского освещения.

В результате ЧП травмы получили три пассажирки иномарки. Они были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы автомобиль такси после столкновения с BMW сбил женщину с ребенком. Авария произошла в Прибрежном проезде. Три человека были госпитализированы с различными травмами.