В МЧС опровергли информацию о взрыве в промзоне в Екатеринбурге

20:45 (обновлено 16.08.2021 21:20)
Фото: телеграм-канал "Мобильный репортер official"
В Екатеринбурге провели проверку после сообщений о химическом запахе, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе не превышена.
"В 18:50 поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в муниципальном образовании в поселке Рудном Свердловской области. Угрозы жизни и здоровью граждан нет", – говорится в сообщении ведомства.
В МЧС также опровергли сообщения о взрыве.
"Вместе с замерами было проведено обследование. На данный момент информация ни о каких взрывах и хлопках не подтверждается", – сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили о взрыве в промзоне в Екатеринбурге. Информации о пострадавших не поступало. Отмечалось, что из-за взрыва мог произойти выброс газов. На место происшествия направили специалистов химической защиты. Жителей близлежащих домов попросили закрыть окна и не выходить на улицу.
Напомним, в июне четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии. Пострадавших госпитализировали в Мухоршибирскую ЦРБ.
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