Похитителю алтайской школьницы предъявили обвинение в насилии

10:15
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Жителю Алтайского края Олегу Лавкину, который удерживал в подвале 12-летнюю школьницу, предъявлено обвинение в совершении сексуальных действий. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
Уточняется, что Лавкина допросили в качестве обвиняемого, а также с ним провели проверку показаний на месте происшествия. Злоумышленника поместили в следственный изолятор на время предварительного следствия.
"Кроме того, следователями устанавливаются обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении несовершеннолетней", – говорится в сообщении.
Мужчина в течение нескольких дней удерживал 12-летнюю девочку в подвале своего дома в Бийске.
По данным правоохранителей, 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома, в котором ее семья проживает летом, и не вернулась. Позже ее личные вещи были обнаружены на берегу реки Бии.
На протяжении двух дней ребенка разыскивали более 200 человек. Среди них были и сотрудники полиции, и добровольцы. В ночь на 2 августа она самостоятельно вернулась домой.
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