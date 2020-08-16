Очевидцы помогли задержать подозреваемых в организации взрыва в Минске

Фото: youtube.com/МВД Беларуси

Граждане помогли милиции задержать компанию, устроившую взрыв возле столичного универмага в Минске, пишут на портале МВД Республики Беларусь.

Сообщение о том, что рядом с универмагом "Беларусь" неизвестные взорвали самодельное устройство, поступило на линию 102. Уточняется, что первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела департамента охраны.

По словам женщины-очевидца, подозреваемые убежали в прилегающие дворы. Вместе с правоохранителями на служебном автомобиле она направилась осматривать территорию.

"В одном из дворов женщина опознала двух нарушителей. Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза", – говорится в сообщении.

Позже с помощью прохожих была задержана женщина, участвовавшая в организации взрыва.

Пострадавший сотрудник милиции госпитализирован. По данному факту в ближайшее время следователями будет дана правовая оценка.

В Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов начались протесты. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур.