Очевидцы помогли задержать подозреваемых в организации взрыва в Минске

16 августа, 20:41
Фото: youtube.com/МВД Беларуси
Граждане помогли милиции задержать компанию, устроившую взрыв возле столичного универмага в Минске, пишут на портале МВД Республики Беларусь.
Сообщение о том, что рядом с универмагом "Беларусь" неизвестные взорвали самодельное устройство, поступило на линию 102. Уточняется, что первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела департамента охраны.
По словам женщины-очевидца, подозреваемые убежали в прилегающие дворы. Вместе с правоохранителями на служебном автомобиле она направилась осматривать территорию.
"В одном из дворов женщина опознала двух нарушителей. Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза", – говорится в сообщении.
Позже с помощью прохожих была задержана женщина, участвовавшая в организации взрыва.
Пострадавший сотрудник милиции госпитализирован. По данному факту в ближайшее время следователями будет дана правовая оценка.
В Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов начались протесты. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур.
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