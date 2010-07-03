Задержан ранивший женщину из травматического оружия в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО по горячим следам задержали мужчину, который ранил из травматического оружия женщину, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в районе дома № 105 на улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка.

Стрелявший пытался скрыться с места происшествия на автомобиле Hyundai Solaris. В городе водили план "Перехват".

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд арестовал мужчину, стрелявшего в магазине в Котельниках. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.