Устроившего стрельбу в Котельниках мужчину поместили в СИЗО

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Суд арестовал мужчину, стрелявшего в магазине в Котельниках, сообщает Агентство "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел в четверг, 15 августа. В микрорайоне Белая дача в Котельниках мужчина 1968 года рождения произвел выстрел из неустановленного оружия в потолок.

Затем он закрылся в помещении магазина. Мужчина сдался полиции после того, как ему передали бутылку коньяка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве.