Трое пострадали при стрельбе на рынке в Петербурге

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На оптовом рынке в Санкт-Петербурге произошла стрельба. В результате пострадали три человека, сообщили РИА Новости в ГУМВД по городу и области.

Как уточнил представитель ведомства, конфликт разгорелся между несколькими выходцами из стран ближнего зарубежья. "В ходе драки один из участников применил травматический пистолет", – рассказал собеседник агентства, добавив, что троих пострадавших госпитализировали. Остальные участники ссоры скрылись с места происшествия.

В полиции предположили, что причиной конфликта мог стать спор из-за торгового места на рынке. Личности участников конфликта устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 15 августа посетитель магазина в Котельниках выстрелил в потолок из охотничьего ружья, а затем забаррикадировался, Однако после того, как мужчине передали бутылку коньяка, он сдался полиции. Стрелявшего поместили в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".