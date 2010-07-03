Тело мужчины две недели пролежало в московской квартире

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Тело мужчины нашли в квартире в Басманном районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме на улице Новорязанской. Жильцы пожаловались на дурной запах из квартиры.

Вскрыв дверь, оперативники обнаружили в одной из комнат на кровати разложившийся труп 55-летнего хозяина квартиры.

По предварительным данным, тело пролежало около двух недель. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в столичном районе Люблино во время ремонта ресторана обнаружили скелетированные останки человека. Останки пролежали под полом более 10 лет.