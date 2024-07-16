Российские средства ПВО уничтожили за ночь 13 украинских беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме 13 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ в ночь на 16 июля. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, девять БПЛА были сбиты над Ростовской областью и еще по одному дрону – в Курской, Белгородской и Воронежской областях, а также над акваторией Черного моря, около западного побережья Крыма.

В результате воздушных атак в Ростовской области никто не пострадал. Какие-либо разрушения также, предварительно, не выявлены. Власти Воронежской области, в свою очередь, тоже доложили об отсутствии пострадавших и разрушений.

В Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в поселке Коренево, после чего в одном из технологических цехов завода вспыхнул пожар.