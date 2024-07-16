Танк случайно выстрелил посреди дороги в Германии и повредил автомобиль

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Направлявшийся на учения немецкий танк случайно выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии. Проезжавший мимо автомобиль получил повреждения от упавших на него гильз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции местного районного центра Фрайунг.

Инцидент произошел вечером 14 июля. Танк находился в колонне бундесвера, едущей по автобану B 12 на учения в сторону города Пассау.

Так как орудия боевой машины направлялись вверх, удалось избежать пострадавших. Правоохранители выясняют причины выстрелов.

Три человека погибли ранее в результате стрельбы в Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Инцидент произошел в коммуне Лаутлинген.

По данным правоохранительных органов, мужчина убил трех членов своей семьи. Предполагается, что он был охотником и использовал для совершения преступления охотничье ружье.