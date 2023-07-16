Более 180 человек пострадали из-за подтопления села под Саратовом

Фото: МЧС России

В селе Солянка Саратовской области около 100 домов подтопило после сильного дождя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

"Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены – вода вошла в дома. Пострадали 183 человека", – говорится в сообщении.

18 человек доставили в пункты временного размещения (ПВР), еще двое останутся там на ночь. Остальные пострадавшие были эвакуированы к родственникам.

Скопление воды наблюдается на улицах Молодежной, Чапаева и Садовой. Эксперты оценивают размер ущерба пострадавшим и имуществу.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края восстановили все соцобъекты, пострадавшие от подтопления. С вечера 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков – свыше 280 миллиметров, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефан.



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